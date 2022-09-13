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В Первоуральске нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
В Первоуральске полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку, которая не вернулась после школьных занятий.

Полицейские нашли ребенка на улице Вайнера, об этом стражи порядка рассказали изданию Е1.

Девочка рассказала, что ее пригласила в гости подруга и предложила остаться с ночевкой. Так как с собой у школьницы не было телефона, она не позвонила бабушке, чтобы сообщить об этом.

Когда внучка не пришла домой, бабушка написала заявление в полицию о пропаже ребенка. Ранее женщина рассказывала, что воспитанием девочки и ее старшего брата занимается она, так как их родители погибли.

По словам бабушки, за последний месяц девочка часто уходила из дома. Но ранее ее находили быстрее. Также она отметила, что в доме не было никаких ссор. В школе тоже все было спокойно.

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