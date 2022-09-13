В Свердловскую область пришло бабье лето

В ночь с 13 на 14 сентября температура воздуха составит порядка 0…+5 градусов Цельсия. В некоторых районах она опустится до -2, однако днём потеплеет до +11…+16. Возможны небольшие осадки.
Уже в ночь со вторника на среду будет ощутимо теплее — +2…+7 градусов, но на некоторых территориях сохранится мороз до -2. Днём 14 сентября ожидается +14…+19 градусов.
Тепло в Свердловских городах не задержится: благоприятную погоду прогнозируют до конца недели, 18 сентября. После температура начнёт падать вплоть до заморозков, передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главного синоптика УГМС Галину Шепоренко.