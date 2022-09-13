Велосипедист ударил девушку по ягодицам и скрылся в Екатеринбурге

Жители города продолжают поиски мужчины, который ездит на велосипеде и бьет девушек по ягодицам. Новая жертва мужчины написала заявление в полицию, пишет Е1.
ЧП произошло в Академическом районе областного центра и попало в объективы уличных камер. Мужчина будто дождался, когда улица станет безлюдной, подъехал к одиноко идущей девушке так, чтобы она не заметила, и шлепнул ее. После этого он поспешно скрылся.
По словам пострадавшей, удар был сильным, резким и неожиданным. Уезжая от нее, он не поворачивался, поэтому как выглядит злоумышленник она не знает. Тем не менее, девушка заметила, что на его руке было обручальное кольцо.
В полиции отметили, что проводят проверку.