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Велосипедист ударил девушку по ягодицам и скрылся в Екатеринбурге

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек, катающийся на велосипеде, повторно шлепнул девушку по ягодицам, после чего уехал.

Жители города продолжают поиски мужчины, который ездит на велосипеде и бьет девушек по ягодицам. Новая жертва мужчины написала заявление в полицию, пишет Е1.

ЧП произошло в Академическом районе областного центра и попало в объективы уличных камер. Мужчина будто дождался, когда улица станет безлюдной, подъехал к одиноко идущей девушке так, чтобы она не заметила, и шлепнул ее. После этого он поспешно скрылся.

По словам пострадавшей, удар был сильным, резким и неожиданным. Уезжая от нее, он не поворачивался, поэтому как выглядит злоумышленник она не знает. Тем не менее, девушка заметила, что на его руке было обручальное кольцо.

В полиции отметили, что проводят проверку.

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