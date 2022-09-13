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Возле госпиталя ветеранов в Екатеринбурге экскаватор сбил пенсионерку на зебре

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
Экскаватор сбил бабушку на пешеходном переходе около больницы в Екатеринбурге.

ЧП произошло на зебре на улице Соболева, рядом с госпиталем ветеранов, сообщает Е1.

Известно, что водитель экскаватора Doosan ехал по улице Соболева со стороны Светлореченской. В этот момент пожилая женщина переходила дорогу, отмечают в ГИБДД областного центра.

Свидетели аварии отметили, что сразу после ДТП у женщины не было пульса. Тем не менее она выжила. Бабушку отвезли в госпиталь №36. У нее сотрясение мозга и травма головы.

Напомним, ранее сообщалось что в ДТП «Москвича» и иномарки на трассе «Екатеринбург-Серов» погибла пассажирка. Женщина была учительницей младших классов.

В ДТП с «Москвичом» и иномаркой погибла учительница младших классов
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#ДТП#Новости УрФО#Авария#Зебра#Бабушка#Елена Озерова
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