Возле госпиталя ветеранов в Екатеринбурге экскаватор сбил пенсионерку на зебре

ЧП произошло на зебре на улице Соболева, рядом с госпиталем ветеранов, сообщает Е1.
Известно, что водитель экскаватора Doosan ехал по улице Соболева со стороны Светлореченской. В этот момент пожилая женщина переходила дорогу, отмечают в ГИБДД областного центра.
Свидетели аварии отметили, что сразу после ДТП у женщины не было пульса. Тем не менее она выжила. Бабушку отвезли в госпиталь №36. У нее сотрясение мозга и травма головы.
Напомним, ранее сообщалось что в ДТП «Москвича» и иномарки на трассе «Екатеринбург-Серов» погибла пассажирка. Женщина была учительницей младших классов.