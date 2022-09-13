Вывоз мусора в Нижнем Тагиле был затруднен из-за веток и провисающих проводов

Также сотрудники компании испытывали трудности на двух площадках в Нижней Салде и на трех — в Верхней Салде. Там вывозу ТКО мешали проваленный люк и разбитые дороги. Самым труднодоступным для проезда спецтехники стал Волчанский городской округ. Там оказались заблокированы сразу восемь площадок из-за работ по благоустройству.