Вывоз мусора в Нижнем Тагиле был затруднен из-за веток и провисающих проводов

По данным компании «Рифей», в августе в Нижнем Тагиле возникли проблемы по местонахождению двух контейнерных площадок. На Малой Кушве над дорогой провис электрический провод, но администрация города быстро восстановила безопасный проезд. А на дороге от улицы Большая Гальянская, 7 до улицы Фотеевская, 3А вывозу мусора мешают ветки деревьев.
Всего в рейтинг самых труднодоступных для спецтехники контейнерных площадок вошли три из 23 городских округов Свердловской области.
Мусоровозы — это тяжелая спецтехника, которая вывозит из населенных пунктов накопленные жителями отходы. Для сбора ТКО многотонные автомобили следуют дорогами общего пользования в соответствии с утвержденными маршрутами, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Также сотрудники компании испытывали трудности на двух площадках в Нижней Салде и на трех — в Верхней Салде. Там вывозу ТКО мешали проваленный люк и разбитые дороги. Самым труднодоступным для проезда спецтехники стал Волчанский городской округ. Там оказались заблокированы сразу восемь площадок из-за работ по благоустройству.