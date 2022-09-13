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Вывоз мусора в Нижнем Тагиле был затруднен из-за веток и провисающих проводов

Сегодня, 18:09
Фото: Копания "Рифей"
Нижний Тагил попал в антирейтинг городов Свердловской области, где по разным причинам летом наблюдались затруднения с вывозом мусора.

По данным компании «Рифей», в августе в Нижнем Тагиле возникли проблемы по местонахождению двух контейнерных площадок. На Малой Кушве над дорогой провис электрический провод, но администрация города быстро восстановила безопасный проезд. А на дороге от улицы Большая Гальянская, 7 до улицы Фотеевская, 3А вывозу мусора мешают ветки деревьев.

Всего в рейтинг самых труднодоступных для спецтехники контейнерных площадок вошли три из 23 городских округов Свердловской области.

Мусоровозы — это тяжелая спецтехника, которая вывозит из населенных пунктов накопленные жителями отходы. Для сбора ТКО многотонные автомобили следуют дорогами общего пользования в соответствии с утвержденными маршрутами, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Также сотрудники компании испытывали трудности на двух площадках в Нижней Салде и на трех — в Верхней Салде. Там вывозу ТКО мешали проваленный люк и разбитые дороги. Самым труднодоступным для проезда спецтехники стал Волчанский городской округ. Там оказались заблокированы сразу восемь площадок из-за работ по благоустройству.

Фото: Компания "Рифей"
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Новости УрФО#Мусор#Рифей#Контейнер#Транспорт
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