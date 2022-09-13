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Закрытый гроб обнаружили жители Вагонки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:27
Фото: TagilCity.ru

Закрытый гроб несколько дней пролежал на улице в Нижнем Тагиле

Красный закрытый гроб наблюдали жители Вагонки в течение трех дней недалеко от здания Молодежного театра в Нижнем Тагиле.

О необычной находке редакции TagilCity.ru сообщил житель Вагонки. По его словам, реквизит для «похорон» лежал у тропинки, по которой ходят люди, в течение трех дней.

По размерам — средний гроб. В нем ничего нет: он был в разных состояниях — то открыт, то закрыт, — поделился тагильчанин.

Источник красного ящика понимали только местные жители, отмечает мужчина. Дело в том, что рядом расположен Молодежный театр, в котором начался ремонт. Работники складировали строительный мусор и ненужный реквизит у хозяйственного корпуса за зданием театра. 

Там куча старого реквизита, видимо, он кого-то заинтересовал, и его вытащили из кучи мусора для изучения или ради интереса. Я хожу через этот переулок в магазин, что поблизости, а воз и ныне там, точнее — гроб, — говорит мужчина.

Сейчас, по словам тагильчанина, гроб убрали. 

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