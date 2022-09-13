Закрытый гроб обнаружили жители Вагонки в Нижнем Тагиле

О необычной находке редакции TagilCity.ru сообщил житель Вагонки. По его словам, реквизит для «похорон» лежал у тропинки, по которой ходят люди, в течение трех дней.
По размерам — средний гроб. В нем ничего нет: он был в разных состояниях — то открыт, то закрыт, — поделился тагильчанин.
Источник красного ящика понимали только местные жители, отмечает мужчина. Дело в том, что рядом расположен Молодежный театр, в котором начался ремонт. Работники складировали строительный мусор и ненужный реквизит у хозяйственного корпуса за зданием театра.
Там куча старого реквизита, видимо, он кого-то заинтересовал, и его вытащили из кучи мусора для изучения или ради интереса. Я хожу через этот переулок в магазин, что поблизости, а воз и ныне там, точнее — гроб, — говорит мужчина.
Сейчас, по словам тагильчанина, гроб убрали.
Напомним, житель Екатеринбурга обнаружил в булочке "Белоснежка" из магазина "Кировский" зубной протез.