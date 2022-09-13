TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Женщина украла 3 бутылки пива и была поймана с поличным в Верхней Пышме

Сегодня, 09:51
Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
Местная жительница Верхней Пышмы несколько раз посещала продуктовый магазин «Бристоль» с целью воровства. Во второй раз, когда женщина попыталась под курткой вынести 3 бутылки крепкого пива, её поймали с поличным.

Видеозапись произошедшего опубликована в социальных сетях. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сначала женщина достает из холодильника три бутылки пива и кладет их в корзину, а после наклоняется и засовывает напиток под куртку. При этом воровка делает вид, что разговаривает по телефону.

После, на следующем видео, женщина уже стоит перед закрытой дверью, а на столике рядом с ней возвышаются те самые три бутылки пива.

Поймали вчерашнюю воровку, которая своровала пак пива. На данный момент она была поймана у нас, засунув три «полторашечки»… Ждем полицию, — комментирует происходящее на видео автор публикации в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» Ирина Моторина.

Женщину, которая готова пойти на воровство ради пенного напитка, передали полиции.

Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
Читайте также:
Девушка избила парня из-за бутылки пива на Ботанике в ЕкатеринбургеПопавшие в ДТП учитель и ученики пили пиво перед поездкой под Екатеринбургом
#Анна Варнакина#Происшествия#Эксклюзив#Видео#Верхняя Пышма#Полиция#Магазин#Пиво#Воровство
Подпишитесь
На Иван-озере под Нижним Тагилом появилась бетонная плотина
Вчера, 19:00
Сероводородный воздух и вода с перьями. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Вчера, 12:13
Иск к детскому лагерю ЕВРАЗ НТМК под Нижним Тагилом готовит Роспотребнадзор
Вчера, 20:14
В Нижнем Тагиле названы маршруты со скидкой 10 рублей на проезд
Вчера, 19:49
Председателя и вице-спикера нового созыва Гордумы в Нижнем Тагиле выберут в сентябре
Вчера, 15:17
На 5 дней смог окутает Нижний Тагил
Вчера, 19:22