Женщина украла 3 бутылки пива и была поймана с поличным в Верхней Пышме

Видеозапись произошедшего опубликована в социальных сетях. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сначала женщина достает из холодильника три бутылки пива и кладет их в корзину, а после наклоняется и засовывает напиток под куртку. При этом воровка делает вид, что разговаривает по телефону.