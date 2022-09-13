Женщина украла 3 бутылки пива и была поймана с поличным в Верхней Пышме

Видеозапись произошедшего опубликована в социальных сетях. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сначала женщина достает из холодильника три бутылки пива и кладет их в корзину, а после наклоняется и засовывает напиток под куртку. При этом воровка делает вид, что разговаривает по телефону.
После, на следующем видео, женщина уже стоит перед закрытой дверью, а на столике рядом с ней возвышаются те самые три бутылки пива.
Поймали вчерашнюю воровку, которая своровала пак пива. На данный момент она была поймана у нас, засунув три «полторашечки»… Ждем полицию, — комментирует происходящее на видео автор публикации в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» Ирина Моторина.
Женщину, которая готова пойти на воровство ради пенного напитка, передали полиции.