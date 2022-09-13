«Жигули» сгорели ночью в Нижнем Тагиле

Выяснилось, что горел автомобиль красного цвета. Очевидцы сообщили об инциденте в диспетчерскую службу в 00:20 часов. «ВАЗ 2107» был припаркован на улице Чайковского на стоянке у жилого дома № 46.
Огонь повредил заднее колесо слева, салон «Жигулей» и слой из эмали и лака, покрывающий машину. Площадь возгорания оценили в 1 квадратный метр.
Предварительно, автомобиль отечественного производства подожгли, сообщает Отдел надзорной деятельности. Обстоятельства произошедшего и размер ущерба, нанесенного пламенем, выясняются.