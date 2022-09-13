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«Жигули» сгорели ночью в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:59
Фото: Отдел надзорной деятельности
Автомобиль отечественного производства «ВАЗ 2107», в народе — «Жигули», горел сегодня ночью. В 00:20 часов 13 сентября пожарные получили сообщение о возгорании на улице Чайковского, 46 в Нижнем Тагиле.

Выяснилось, что горел автомобиль красного цвета. Очевидцы сообщили об инциденте в диспетчерскую службу в 00:20 часов. «ВАЗ 2107» был припаркован на улице Чайковского на стоянке у жилого дома № 46.

Огонь повредил заднее колесо слева, салон «Жигулей» и слой из эмали и лака, покрывающий машину. Площадь возгорания оценили в 1 квадратный метр.

Предварительно, автомобиль отечественного производства подожгли, сообщает Отдел надзорной деятельности. Обстоятельства произошедшего и размер ущерба, нанесенного пламенем, выясняются.

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#Анна Варнакина#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия#Автомобиль#Легковой автомобиль#ВАЗ
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