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Житель Ирбита оштрафован на 1,3 млн рублей за попытку дачи взятки за пьяную езду

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
22-летнего жителя Ирбита Александра Бородина признали виновным в попытке дачи взятки сотруднику ГИБДД.

На суде было представлено доказательство того, что 24 марта примерно в 9.00 мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем «Ауди Q7».

Его остановили сотрудники ГАИ и потребовали пройти тест на наличие алкоголя в крови. Тогда мужчина протянул стражам порядка 32 тысячи взамен на избежание ответственности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Но сотрудники ГИБДД деньги не взяли и сообщили о произошедшем своему руководству.  Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей и лишили прав на два года. Приговор пока не вступил в силу.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ирбит#Взятка#ГАИ#ГИБДД
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