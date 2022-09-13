Житель Ирбита оштрафован на 1,3 млн рублей за попытку дачи взятки за пьяную езду

На суде было представлено доказательство того, что 24 марта примерно в 9.00 мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем «Ауди Q7».
Его остановили сотрудники ГАИ и потребовали пройти тест на наличие алкоголя в крови. Тогда мужчина протянул стражам порядка 32 тысячи взамен на избежание ответственности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Но сотрудники ГИБДД деньги не взяли и сообщили о произошедшем своему руководству. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей и лишили прав на два года. Приговор пока не вступил в силу.