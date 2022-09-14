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Беседка из чугунного литья появится в Парке советской скульптуры в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:54
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Четыре миллиона рублей выделено на продолжение благоустройства Парка советской скульптуры в Нижнем Тагиле. Строители начали устанавливать там чугунную беседку.

Деньги выделены из местного бюджета, а также в рамках госпрограммы по повышению  инвестиционной привлекательности Свердловской области. 14 сентября замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров провел в сквере выездное совещание.

Сотрудники подрядной организации «Промснаб», которая занимается строительством беседки, уже начали работы, которые должны быть окончены 30 сентября. В дальнейшем площадку будут использовать для концертов, выставок и различных встреч.

У музейщиков планов по «оживлению» пространства много. Уверен, что территория будет востребована и интересна, — сказал Валерий Суров.

Создание парка советских скульптур у музея ИЗО началось в Нижнем Тагиле в 2019 году. На сегодняшний день там установлены 12 композиций, собранных с городов Свердловской области. В 2023 году в сквере появится «Мальчик с портфелем», привезенный из Невьянска.

А в подвале, в котором ранее располагался винный погреб купца Аксенова, после усиления сводов планируется разместить историческую инсталляцию, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Благоустройство#Парк#Скульптура#Беседка#Касается каждого
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