Беседка из чугунного литья появится в Парке советской скульптуры в Нижнем Тагиле

Деньги выделены из местного бюджета, а также в рамках госпрограммы по повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области. 14 сентября замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров провел в сквере выездное совещание.
Сотрудники подрядной организации «Промснаб», которая занимается строительством беседки, уже начали работы, которые должны быть окончены 30 сентября. В дальнейшем площадку будут использовать для концертов, выставок и различных встреч.
У музейщиков планов по «оживлению» пространства много. Уверен, что территория будет востребована и интересна, — сказал Валерий Суров.
Создание парка советских скульптур у музея ИЗО началось в Нижнем Тагиле в 2019 году. На сегодняшний день там установлены 12 композиций, собранных с городов Свердловской области. В 2023 году в сквере появится «Мальчик с портфелем», привезенный из Невьянска.
А в подвале, в котором ранее располагался винный погреб купца Аксенова, после усиления сводов планируется разместить историческую инсталляцию, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.