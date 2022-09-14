Беседка из чугунного литья появится в Парке советской скульптуры в Нижнем Тагиле

Создание парка советских скульптур у музея ИЗО началось в Нижнем Тагиле в 2019 году. На сегодняшний день там установлены 12 композиций, собранных с городов Свердловской области. В 2023 году в сквере появится «Мальчик с портфелем», привезенный из Невьянска.