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Друзья рассказали о погибшем в ДТП байкере на ЖБИ в Екатеринбурге

Сегодня, 20:15
Фото: 1MI
О погибшем байкере в смертельном ДТП на ЖБИ в Екатеринбурге рассказали его друзья. 18-летний Владимир ехал по улице 40-летия Комсомола, когда попал под колеса Hyundai.

Сразу после аварии молодой человек был госпитализирован. Он скончался от полученных травм уже в больнице. У погибшего остались жена и годовалая дочь.

По словам друга Владимира, недалеко у места ДТП проживала его бабушка. Мама живет в другом доме на ЖБИ. Друг отметил, что вместе с супругой молодой человек не проживал.

Владимир приобрел мотоцикл год назад. Однако использовал его редко. Друг предполагает, что купить транспорт, скорее всего, помогла мама, так как очень любила сына. Он добавил, что отца у Владимира не было, в основном ему помогала мама и сам он тоже зарабатывал.

За рулем Hyundai, под колеса которого попал байкер, находилась 54-летняя женщина. Она водит автомобиль уже в течение 12 лет. Женщина не уступила дорогу мотоциклисту во время поворота налево, сообщили в ГИБДД.

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