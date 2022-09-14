Друзья рассказали о погибшем в ДТП байкере на ЖБИ в Екатеринбурге

Владимир приобрел мотоцикл год назад. Однако использовал его редко. Друг предполагает, что купить транспорт, скорее всего, помогла мама, так как очень любила сына. Он добавил, что отца у Владимира не было, в основном ему помогала мама и сам он тоже зарабатывал.