ДТП с шестью машинами произошло в Екатеринбурге

О произошедшем сообщает издание Ура.ру, со ссылкой на слова свидетеля ЧП. Мужчина отметил, что на место прибыли сотрудники МЧС и работники реанимации. ДТП случилось в 22.00 13 сентября.
Также ранее в Полевском столкнулись фура и пассажирский автобус. В результате травмы получил водитель автобуса, кондуктор, два 18-летних пассажира и 17-летняя девушка.
Виновник аварии – водитель грузовика, находился в служебной командировке. На него завели административное дело. Он не предоставил преимущество проезда автобусу на перекрестке, как это полагалось по правилам.