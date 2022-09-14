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ДТП с шестью машинами произошло в Екатеринбурге

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
На пересечении улиц Щорса—Белинского в Екатеринбурге столкнулись шесть автомашин.

О произошедшем сообщает издание Ура.ру, со ссылкой на слова свидетеля ЧП. Мужчина отметил, что на место прибыли сотрудники МЧС и работники реанимации. ДТП случилось в 22.00 13 сентября.

Также ранее в Полевском столкнулись фура и пассажирский автобус. В результате травмы получил водитель автобуса, кондуктор, два 18-летних пассажира и 17-летняя девушка.

Виновник аварии – водитель грузовика, находился в служебной командировке. На него завели административное дело. Он не предоставил преимущество проезда автобусу на перекрестке, как это полагалось по правилам.

Стали известны подробности ДТП автобуса и фуры в Полевском
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