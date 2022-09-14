Екатеринбург вошел в число самых зеленых мегаполисов России

Данные разместили эксперты Роскосмоса, проанализировав снимки со спутников «Канопус-В».
Известно, что в уральской столице имеется 31% зеленых насаждений. Парковые зоны здесь занимают 7,1 тысячи гектара от общей территории города. Деревья занимают тут до 2,5 тысячи гектаров пространства.
На первой строчке рейтинга расположился город Пермь 35,9% уровнем озеленения территории. Бронзу заполучила Уфа с 30,9% зеленых посадок. Столица России заняла седьмую строчку рейтинга. А самым анти-зеленым городом признали Краснодар – здесь деревья занимают всего 8,1% территории.