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Екатеринбург вошел в число самых зеленых мегаполисов России

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Екатеринбург занял второе место в рейтинге, состоящем из 16 самых зеленых мегаполисов страны.

Данные разместили эксперты Роскосмоса, проанализировав снимки со спутников «Канопус-В».

Известно, что в уральской столице имеется 31% зеленых насаждений. Парковые зоны здесь занимают 7,1 тысячи гектара от общей территории города. Деревья занимают тут до 2,5 тысячи гектаров пространства.

На первой строчке рейтинга расположился город Пермь 35,9% уровнем озеленения территории. Бронзу заполучила Уфа с 30,9% зеленых посадок. Столица России заняла седьмую строчку рейтинга. А самым анти-зеленым городом признали Краснодар – здесь деревья занимают всего 8,1% территории.

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#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#Деревья#Зеленые насаждения#Рейтинг#Роскосмос
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