Екатеринбуржец конфликтует с соседями из-за 80 собак и волков во дворе

Во дворе екатеринбуржца есть и козы, и коровы, и собаки, и даже волки. Все звери помогали мужчине восстановиться после паралича, однако другие жители домов такому соседству не рады: днём с территории животновода гогочет скот, а ночью – воют собаки. Сельчане говорят, что из-за громких звуков не могут спать.
Но проблему заметили не только взрослые люди. Напротив двора мужчины располагается школа, дети в которой, из-за сильного аммиачного запаха, не могут открыть окна в целях проветривания. На физкультуре им приходится бежать, заткнув нос, пишет Е1.