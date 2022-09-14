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Екатеринбуржец конфликтует с соседями из-за 80 собак и волков во дворе

Сегодня, 08:42
На мужчину из Екатеринбурга, во дворе которого почти сотня животных, ополчились соседи. Живущие в частном секторе люди жалуются на плохой запах и шум.

Во дворе екатеринбуржца есть и козы, и коровы, и собаки, и даже волки. Все звери помогали мужчине восстановиться после паралича, однако другие жители домов такому соседству не рады: днём с территории животновода гогочет скот, а ночью – воют собаки. Сельчане говорят, что из-за громких звуков не могут спать.

Но проблему заметили не только взрослые люди. Напротив двора мужчины располагается школа, дети в которой, из-за сильного аммиачного запаха, не могут открыть окна в целях проветривания. На физкультуре им приходится бежать, заткнув нос, пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Животные#Домашние животные#Собаки#Соседи#Волки#Конфликт
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