Екатеринбуржец конфликтует с соседями из-за 80 собак и волков во дворе

Во дворе екатеринбуржца есть и козы, и коровы, и собаки, и даже волки. Все звери помогали мужчине восстановиться после паралича, однако другие жители домов такому соседству не рады: днём с территории животновода гогочет скот, а ночью – воют собаки. Сельчане говорят, что из-за громких звуков не могут спать.