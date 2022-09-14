Екатеринбуржец ослепил кондуктора перцовым баллончиком

Об инциденте в социальных сетях рассказали свидетели случившегося. С их слов, на остановке «Фрунзе» произошёл конфликт между работником и пассажиром: екатеринбуржец не хотел отдавать деньги за проезд и инициировал ругань. Другие люди, находящиеся в автобусе, предложили оплатить необходимую сумму за мужчину, но тот отказался.
Конфликт продолжается, как я слышу, что все начинают долбиться в дверь автобуса, и тут до меня доходят ароматы перцовки, — пишет автор в группе «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга».
Злоумышленник брызнул слезоточивым веществом в кондуктора и предпринял попытку к бегству. Через время общественный транспорт проветрился, водитель начал погоню. Когда машина достигла беглеца, работник снова покинул маршрут, чтобы выяснить отношения, и опять получил струю газа в лицо.