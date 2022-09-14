Екатеринбуржец ослепил кондуктора перцовым баллончиком

Об инциденте в социальных сетях рассказали свидетели случившегося. С их слов, на остановке «Фрунзе» произошёл конфликт между работником и пассажиром: екатеринбуржец не хотел отдавать деньги за проезд и инициировал ругань. Другие люди, находящиеся в автобусе, предложили оплатить необходимую сумму за мужчину, но тот отказался.