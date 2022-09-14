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Гусеницу нашли в столовой УРТК в Екатеринбурге

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
В столовой Уральского радиотехнического колледжа в Екатеринбурге увидели гусеницу. Личинка насекомого висела над плитой.

Свидетели засняли гусеницу на камеру. Она висела, раскачиваясь, над плитой, где готовилась еда. Также на камеру попали продукты столовой — например, пирожки, к которым, при желании, чешуекрылое сможет добраться.

В сообществе «Инцидент Екатеринбург», где опубликовано видео, люди отшучиваются: гусеница — насекомое безобидное, богатое белком. Однако не все разделяют позитивный настрой.

Интересно, <...> столовую будут проверять? — пишет Ысмадияр К.

Ранее ученики из Режа пожаловались на червей в борще. По факту этого инцидента начата проверка Роспотребнадзором. Если ведомство обнаружит нарушения, то столовую ждут меры прокурорского реагирования.

На червей в борще в школьной столовой пожаловался ученик из Режа
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Столовая#Колледж#Насекомые
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