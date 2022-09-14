Гусеницу нашли в столовой УРТК в Екатеринбурге

Свидетели засняли гусеницу на камеру. Она висела, раскачиваясь, над плитой, где готовилась еда. Также на камеру попали продукты столовой — например, пирожки, к которым, при желании, чешуекрылое сможет добраться.
В сообществе «Инцидент Екатеринбург», где опубликовано видео, люди отшучиваются: гусеница — насекомое безобидное, богатое белком. Однако не все разделяют позитивный настрой.
Интересно, <...> столовую будут проверять? — пишет Ысмадияр К.
Ранее ученики из Режа пожаловались на червей в борще. По факту этого инцидента начата проверка Роспотребнадзором. Если ведомство обнаружит нарушения, то столовую ждут меры прокурорского реагирования.