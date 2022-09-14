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Интерактивная карта ответственной утилизации появилась в Свердловской области

Сегодня, 20:27
Фото: 1MI
Интерактивная карта ответственнойй утилизации появилась в Свердловской области. Она предназначена для тех, кому интересна сортировка мусора.

На ней отображаются адреса и время работы магазинов, офисов и управляющих компаний, имеющих контейнеры для разных видов отходов, рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Там же отмечены пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек и так далее. Очень удобный инструмент для тех, кто давно хотел начать сортировку, но не знал, с чего начать, — написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Карта была создана Центром управления регионом при поддержке МинЖКХ Свердловской области. По информации ЦУР, жители региона с начала года на эту тему оставили 1,3 тысячи сообщений. Часть запросов была посвящена раздельному сбору мусора.

Фото: департамент информационной политики

Напомним, в июле текущего года Евгений Куйвашев анонсировал строительство первых экодомов в регионе. Жители смогут сдавать туда на переработку бытовые отходы и учиться культуре сбора мусора.

По словам главы области, в экодома можно будет сдать до 10 видов отходов. Там же разместят образовательную площадку по обучению правильной сортировке мусора. Планируется, что в регионе будут созданы не менее 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке отходов. Губернатор поручил перевести жителей максимально на раздельный сбор мусора, ликвидировать несанкционированные свалки, а также выполнить условия для бесперебойного сбора, вывоза и утилизации мусора.

#Ирина Кирилова#Экология#Касается каждого#Новости УрФО#Мусор#Утилизация#Карта
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