Интерактивная карта ответственной утилизации появилась в Свердловской области

На ней отображаются адреса и время работы магазинов, офисов и управляющих компаний, имеющих контейнеры для разных видов отходов, рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Там же отмечены пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек и так далее. Очень удобный инструмент для тех, кто давно хотел начать сортировку, но не знал, с чего начать, — написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.
Карта была создана Центром управления регионом при поддержке МинЖКХ Свердловской области. По информации ЦУР, жители региона с начала года на эту тему оставили 1,3 тысячи сообщений. Часть запросов была посвящена раздельному сбору мусора.
Напомним, в июле текущего года Евгений Куйвашев анонсировал строительство первых экодомов в регионе. Жители смогут сдавать туда на переработку бытовые отходы и учиться культуре сбора мусора.
По словам главы области, в экодома можно будет сдать до 10 видов отходов. Там же разместят образовательную площадку по обучению правильной сортировке мусора. Планируется, что в регионе будут созданы не менее 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке отходов. Губернатор поручил перевести жителей максимально на раздельный сбор мусора, ликвидировать несанкционированные свалки, а также выполнить условия для бесперебойного сбора, вывоза и утилизации мусора.