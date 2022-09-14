Интерактивная карта ответственной утилизации появилась в Свердловской области

По словам главы области, в экодома можно будет сдать до 10 видов отходов. Там же разместят образовательную площадку по обучению правильной сортировке мусора. Планируется, что в регионе будут созданы не менее 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке отходов. Губернатор поручил перевести жителей максимально на раздельный сбор мусора, ликвидировать несанкционированные свалки, а также выполнить условия для бесперебойного сбора, вывоза и утилизации мусора.