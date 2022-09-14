Корпорация МСП: «Зонтичные» поручительства помогают развитию бизнеса

В частности, Исаевич объяснил, что «зонтичные» поручительства представляют собой новую модель государственной поддержки бизнеса через Корпорацию МСП. Важным преимуществом здесь можно назвать скорость: кредит под поручительство корпорации до 50% выдают в режиме «одного окна» банка. Механизм позволяет оформить кредит для развития бизнеса и снижать ставки по кредитам — около 1-1,5% в 2022 году. В результате каждый четвертый кредит достался предпринимателям, которые не смогли бы оформить его без «зонтичных» поручительств. Известно, что за год механизм помог более чем 21 тыс. предпринимателей получить кредиты на сумму свыше 180 миллиардов рублей. Это рекордный показатель за весь период деятельности корпорации. При этом 98% кредитов с господдержкой получены микро- и малым бизнесом, заметил Исаевич, пишет lenta.ru.