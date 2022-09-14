Корпорация МСП: «Зонтичные» поручительства помогают развитию бизнеса

В частности, Исаевич объяснил, что «зонтичные» поручительства представляют собой новую модель государственной поддержки бизнеса через Корпорацию МСП. Важным преимуществом здесь можно назвать скорость: кредит под поручительство корпорации до 50% выдают в режиме «одного окна» банка. Механизм позволяет оформить кредит для развития бизнеса и снижать ставки по кредитам — около 1-1,5% в 2022 году. В результате каждый четвертый кредит достался предпринимателям, которые не смогли бы оформить его без «зонтичных» поручительств. Известно, что за год механизм помог более чем 21 тыс. предпринимателей получить кредиты на сумму свыше 180 миллиардов рублей. Это рекордный показатель за весь период деятельности корпорации. При этом 98% кредитов с господдержкой получены микро- и малым бизнесом, заметил Исаевич, пишет lenta.ru.
Он также заявил, что одновременно банком ведется проработка возможности обеспечить быстрое одобрение займов до 30 миллионов рублей под низкий процент без залога. За год было предоставлено свыше двух тысяч кредитов общей суммой более 13,1 миллиарда рублей.
Также Исаевич напомнил, что в прошлом году корпорация создала два новых продукта: экспресс-кредит и экспресс-франшизу, а также кредитование высокотехнологичных предприятий.
Среди основных задач МСП Банка называют помощь в реализации инициатив правительства, Корпорации МСП и регионов. Над ними в банке активно трудятся совместно с Минэкономразвития, бизнес-объединениями. Исаевич добавил, что также здесь провели обновление состава наблюдательного совета. В прошлом году у МСП Банка возникали сложности с капиталом, но они были решены за счет наращивания объемов кредитования бизнеса через МСП Банк, подтвердил гендиректор Корпорации МСП.
Еще один вектор развития — просвещение бизнеса. Александр Исаевич пояснил, что МСП считает необходимым заниматься полноценным консультированием бизнеса, разъясняя сложные ситуации, предоставляя ранее конфиденциальную информацию.
Исаевич отметил активное вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей. Он рассказал, что в банке организуют образовательные мероприятия для молодежи, в том числе на цифровой платформе МСП.РФ. Также предлагают ряд услуг и сервисов. Почти треть зарегистрированных пользователей на платформе, по словам Исаевича, — молодые люди до 35 лет.