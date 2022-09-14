Мужчина скончался на глазах прохожих в Первоуральске

Изо рта мужчины шла кровь. Он скончался на земле до приезда медиков, сообщается в telegram-канале «Инцидент Первоуральск». Очевидцы утверждают, что скончавшийся лежал около 10 минут, а скорая помощь приехала через 35 минут.
В городском МВД рассказали, что причиной кончины стала скоропостижная смерть, пишет Ура.ру. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
Напомним, в августе 2022 года на улице Нижнего Тагила произошел подобный инцидент. Известный КВНщик и ведущий свадеб Никита Сумароков вышел на улице. Ему внезапно стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали остановку сердца.