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Мужчина скончался на глазах прохожих в Первоуральске

Сегодня, 20:45
Фото: 1MI
Неподалеку от дома на улице Вайнера, 51 в Первоуральске скончался мужчина. По словам очеыидцев, ему неожиданно стало плохо.

Изо рта мужчины шла кровь. Он скончался на земле до приезда медиков, сообщается в telegram-канале «Инцидент Первоуральск». Очевидцы утверждают, что скончавшийся лежал около 10 минут, а скорая помощь приехала через 35 минут.

В городском МВД рассказали, что причиной кончины стала скоропостижная смерть, пишет Ура.ру. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Напомним, в августе 2022 года на улице Нижнего Тагила произошел подобный инцидент. Известный КВНщик и ведущий свадеб Никита Сумароков вышел на улице. Ему внезапно стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали остановку сердца.

 
С квнщиком Никитой Сумароковым простились в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Первоуральск#Скончался#Смерть#Погибшие
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