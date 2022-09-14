На 30% увеличилось число ДТП с участием мотоциклов в Свердловской области

Само число аварий стало меньше на 14%, в сравнении с прошлым годом. При этом количество пострадавших возросло на 15%. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Свердловской области.
За год в регионе в авариях с участием мотоциклов погибло 16 человек, что на 33% больше, чем годом ранее.
К примеру, в воскресенье и понедельник 11 и 12 сентября, произошло пять аварий с участием мотоциклов. В результате один человек погиб и еще шесть травмировались.
На трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск», 48-летний мужчина на Ладе не уступил дорогу мотоциклисту, произошло столкновение. Водитель мотоцикла скончался.
На следующий день в Алапаевске, 32-летний мужчина на мотоцикле наехал на препятствие, перевернулся и врезался в отечественную машину. Мужчину госпитализировали.
А 14 сентября в Екатеринбурге мотоциклист скончался в результате ДТП с иномаркой.