О возвращении 30-градусной жары в Россию рассказал метеоролог

По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, в Сочи, Краснодаре, Новороссийске и Ставрополе ожидается до +35 градусов, пишет Ура.ру. Он пояснил, что 18 сентября южный циклон «выскакивает через Кишинев, на Харьков, Брянск, Курск, Тулу, Москву», а также «гонит теплый воздух» на Кубань и Ставрополье.