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О возвращении 30-градусной жары в Россию рассказал метеоролог

Сегодня, 19:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле потеплеет до +25 градусов

30-градусная жара возвращается в регионы России. В некоторых ожидается жара до +35 градусов. В Нижнем Тагиле воздух прогреется до +25 градусов.

По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, в Сочи, Краснодаре, Новороссийске и Ставрополе ожидается до +35 градусов, пишет Ура.ру. Он пояснил, что 18 сентября южный циклон «выскакивает через Кишинев, на Харьков, Брянск, Курск, Тулу, Москву», а также «гонит теплый воздух» на Кубань и Ставрополье.

В Нижнем Тагиле 19, 20 и 21 сентября прогнозируется потепление до +20…+25 градусов. При этом погода будет пасмурной, а 19 сентября — пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Такой прогноз предоставлен сайтом Гисметео.

#Ирина Кирилова#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Погода#Дождь#Жара#Потепление
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