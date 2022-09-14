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Опасная бактерия найдена в курятине в Свердловской области

Сегодня, 20:05
Фото: 1MI
Специалисты Россельхознадзора во время микробиологического исследования обнаружили в курице опасную бактерию. Речь идет о листерии, которая провоцирует листериоз — инфекцию, которая характеризуется преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы.

Листерии широко распространены, а потому заносятся на производство разными путями. Возбудитель может попасть туда с сырьем от больного животного или от упаковки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Кроме того, источником могут быть плохо вымытые и необеззараженные руки персонала, вступающего в контакт с сырьем, полуфабрикатами или готовыми продуктами.

Информация была передана предприятию-изготовителю, который заказывал исследование. Теперь ему предстоит провести анализ технологического процесса, чтобы предотвратить выпуск опасной продукции.

В ведомстве отметили, что количество выявлений листерии за 8 месяцев 2022 года показывает улучшение ситуации. Выявлена бактерия в этом году только в пяти продуктах, а в прошлом за тот же период — в 19.

Опасная бактерия в мясной продукции обнаружена в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Экология#Новости УрФО#Курица#Продукт#Бактерия#Россельхознадзор#Исследования
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