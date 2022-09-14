Опасная бактерия найдена в курятине в Свердловской области

Листерии широко распространены, а потому заносятся на производство разными путями. Возбудитель может попасть туда с сырьем от больного животного или от упаковки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Кроме того, источником могут быть плохо вымытые и необеззараженные руки персонала, вступающего в контакт с сырьем, полуфабрикатами или готовыми продуктами.
Информация была передана предприятию-изготовителю, который заказывал исследование. Теперь ему предстоит провести анализ технологического процесса, чтобы предотвратить выпуск опасной продукции.
В ведомстве отметили, что количество выявлений листерии за 8 месяцев 2022 года показывает улучшение ситуации. Выявлена бактерия в этом году только в пяти продуктах, а в прошлом за тот же период — в 19.