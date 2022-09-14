Опасная бактерия найдена в курятине в Свердловской области

Листерии широко распространены, а потому заносятся на производство разными путями. Возбудитель может попасть туда с сырьем от больного животного или от упаковки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Кроме того, источником могут быть плохо вымытые и необеззараженные руки персонала, вступающего в контакт с сырьем, полуфабрикатами или готовыми продуктами.