Подростки избили 12-летнюю девочку в Екатеринбурге из-за шапки с триколором

Один из мальчиков начал бить девочку по ногам, выкрикивая при этом антипатриотические лозунги, пишет Е1 со ссылкой на маму пострадавшей. Один мальчик, по словам женщины, прошёл мимо, что-то проворчав, второй начал пинать по ногам, а третий подставил подножку и выкрикивал лозунги.