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Подростки избили 12-летнюю девочку в Екатеринбурге из-за шапки с триколором

Сегодня, 21:51
Фото: 1MI
Трое подростков напали на 12-летнюю девочку в Екатеринбурге. Причиной стала шапка с цветами триколора. 13 сентября около 15:00 она шла из спорткомплекса «Факел» на занятия в другую секцию, но навстречу ей попались подростки.

Один из мальчиков начал бить девочку по ногам, выкрикивая при этом антипатриотические лозунги, пишет Е1 со ссылкой на маму пострадавшей. Один мальчик, по словам женщины, прошёл мимо, что-то проворчав, второй начал пинать по ногам, а третий подставил подножку и выкрикивал лозунги.

Шапку, рассказывает мама девочки, дочка привезла из Питера, где она выступала. Весь вечер после случившегося у девочки болели ноги. Теперь она напугана и отказывается выходить даже в магазин.

 

После случившегося девочка побежала в клуб «Огонёк» и сообщила о произошедшем педагогам. Они сообщили обо всем родителям. Мама девочки приехала незамедлительно и обратилась в полицию.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Избиение#Нападение#Подростки#Дети
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