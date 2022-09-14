Подростки избили 12-летнюю девочку в Екатеринбурге из-за шапки с триколором

Один из мальчиков начал бить девочку по ногам, выкрикивая при этом антипатриотические лозунги, пишет Е1 со ссылкой на маму пострадавшей. Один мальчик, по словам женщины, прошёл мимо, что-то проворчав, второй начал пинать по ногам, а третий подставил подножку и выкрикивал лозунги.
Шапку, рассказывает мама девочки, дочка привезла из Питера, где она выступала. Весь вечер после случившегося у девочки болели ноги. Теперь она напугана и отказывается выходить даже в магазин.
После случившегося девочка побежала в клуб «Огонёк» и сообщила о произошедшем педагогам. Они сообщили обо всем родителям. Мама девочки приехала незамедлительно и обратилась в полицию.