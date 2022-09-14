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Пристававшие к девушкам с пистолетом мужчины задержаны в Екатеринбурге

Сегодня, 19:56
Фото: 1MI
Два гражданина Азербайджана, которые приставали к девушкам и демонстрировали пистолет в Екатеринбурге, были задержаны. Один из них в стране находился нелегально, а второй был в розыске.

О действиях двух молодых людей сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он рассказал, что на светофоре один из мужчин выкрикивал непотребности из окна и предлагал девочкам-пешеходам прокатиться.

Затем, по словам депутата, молодой человек стал доставать из машины пистолет и наводить на пешеходов. После этого он поднимал руку вверх и показательно перезаряжал его перед проезжающими автомобилями и пешеходами.

По словам депутата, мужчина с пистолетом выбежал из машины и стал приставать к блондинке. Когда Жуков со знакомым остановили машину и пошли к мужчине, то он убежал обратно.

После публикации видеоролика оба мужчины были задержаны. По словам депутата, это два уроженца Азербайджана. Один из них подготавливается к выдворению из России, а второй находился в розыске по статье 228. Его также готовят к выдворению из страны.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Нападение#Пистолет#Граждане#Полиция
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