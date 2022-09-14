Пристававшие к девушкам с пистолетом мужчины задержаны в Екатеринбурге

О действиях двух молодых людей сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он рассказал, что на светофоре один из мужчин выкрикивал непотребности из окна и предлагал девочкам-пешеходам прокатиться.
Затем, по словам депутата, молодой человек стал доставать из машины пистолет и наводить на пешеходов. После этого он поднимал руку вверх и показательно перезаряжал его перед проезжающими автомобилями и пешеходами.
По словам депутата, мужчина с пистолетом выбежал из машины и стал приставать к блондинке. Когда Жуков со знакомым остановили машину и пошли к мужчине, то он убежал обратно.
После публикации видеоролика оба мужчины были задержаны. По словам депутата, это два уроженца Азербайджана. Один из них подготавливается к выдворению из России, а второй находился в розыске по статье 228. Его также готовят к выдворению из страны.