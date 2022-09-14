Признаком ряда заболеваний могут стать красные глаза

Posted 14 сентября 2022,, 18:06
Published 14 сентября 2022,, 18:06
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Эти проблемы возникают на фоне стресса, а могут говорить и о проявлении диабета и других заболеваниях.
Когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, изменяет форму. Это и называется субконъюнктивальным кровоизлиянием. Эти проявления, как правило, не опасны, но могут говорить о сопутствующих проблемах сосудистого характера, таких как гипертония, атеросклероз и диабет. Об этом сообщила Шилова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, в этих случаях нужна помощь врача. Он должен измерить уровень артериального давления и липидов. Также он должен расширить зрачок, посмотреть глазное дно для исключения наличия кровоизлияния внутри глазного яблока, поскольку это может нести прямую угрозу зрению.
Внутреннее кровоизлияние можно не заметить, если оно находится на периферии сетчатки, а не в центральной ее части. Следует отметить, что первым признаком диабета считаются микрокровоизлияния. Коронавирусная инфекция также дает внутриглазные тромбозы. Часто с подобными проблемами сталкиваются пациенты от 20 до 30 лет.