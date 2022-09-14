Признаком ряда заболеваний могут стать красные глаза

Когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, изменяет форму. Это и называется субконъюнктивальным кровоизлиянием. Эти проявления, как правило, не опасны, но могут говорить о сопутствующих проблемах сосудистого характера, таких как гипертония, атеросклероз и диабет. Об этом сообщила Шилова в беседе с NEWS.ru.