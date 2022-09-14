Психбольной екатеринбуржец напал на полицейских с ножом из-за престарелой матери

Как сообщает «Ural Mash | Урал Мэш», мужчина ни дня не посещал учебные заведения и не общался с ровесниками: причина в том, что психические отклонения выявили у него с самого детства. И мать, и сын недееспособны, из-за этого опеку над ними поручили племяннице. Женщина, со слов соседей, не кормила семью, а их пенсии тратила на себя.