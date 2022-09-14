Психбольной екатеринбуржец напал на полицейских с ножом из-за престарелой матери

Сотрудники ведомств пришли в многоквартирный дом Паркового района чтобы забрать пожилую женщину с собой, но 40-летний сын не дал им этого сделать. Он совершал неадекватные действия, из-за чего правоохранители были вынуждены стрелять. Одна пуля попала буйному в ногу, другая полетела в соседнюю дверь. В день произошедшего екатеринбуржец первый раз за 30 лет вышел из стен жилища и угодил в психбольницу.
Как сообщает «Ural Mash | Урал Мэш», мужчина ни дня не посещал учебные заведения и не общался с ровесниками: причина в том, что психические отклонения выявили у него с самого детства. И мать, и сын недееспособны, из-за этого опеку над ними поручили племяннице. Женщина, со слов соседей, не кормила семью, а их пенсии тратила на себя.