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Ритуальное агентство сгорело под Нижним Тагилом

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
В ночь с 13 на 14 сентября в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом сгорело ритуальное агентство «Траур».

Пламя быстро охватило площадь 200 кв. метров. Предварительно известно, что ритуальное агентство на улице Кирова подожгли, пишут «Все новости».

Спасателям стало известно о ЧП примерно в 1.10. К месту событий оперативно выехали четыре расчёта МЧС. Справиться с пламенем им помогли добровольцы.

Огонь потушили к 2.22, еще через два часа было ликвидировано открытое горение. Лишь к 7 утра спасатели завершили все виды работ на объекте, в том числе проливку.

В результате возгорания сгорело ритуальное агентство, а также деревянные надворные постройки и баня. Повредилась и часть дома, расположенного по соседству.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пламя#Огонь
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