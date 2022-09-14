Ритуальное агентство сгорело под Нижним Тагилом

Пламя быстро охватило площадь 200 кв. метров. Предварительно известно, что ритуальное агентство на улице Кирова подожгли, пишут «Все новости».
Спасателям стало известно о ЧП примерно в 1.10. К месту событий оперативно выехали четыре расчёта МЧС. Справиться с пламенем им помогли добровольцы.
Огонь потушили к 2.22, еще через два часа было ликвидировано открытое горение. Лишь к 7 утра спасатели завершили все виды работ на объекте, в том числе проливку.
В результате возгорания сгорело ритуальное агентство, а также деревянные надворные постройки и баня. Повредилась и часть дома, расположенного по соседству.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.