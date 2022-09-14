«Роль России в объединении Германии»

Германия после Второй Мировой Войны

Во время Второй мировой войны ситуация повторилась. Советский Союз настаивал на сохранении германского единства в послевоенный период, в то время как по «Плану Моргентау» 1944 года (в честь министра финансов США в администрации Рузвельта) Германию предполагалось расчленить, все важные промышленные районы — поставить под международный контроль, а тяжёлую промышленность — ликвидировать, чтобы превратить Германию в аграрную страну. У Черчилля также был схожий план расчленения Германии на два государства — Пруссию и Баварию, который предусматривал, что индустриальный Рурско-Вестфальский район будет передан под международный контроль. В ходе Ялтинской конференции 1945 года Рузвельт даже предлагал раздробить Германию на «несколько» небольших государств, а не на два больших. В ответ на эти инициативы Советский Союз предложил следующее: Германия сохраняется как единое государство под властью центральной немецкой администрации под эгидой Контрольного оккупационного совета союзников. Однако её граница с Польшей передвигается на запад, северная часть Восточной Пруссии отходит Советскому Союзу, индустриальный Рур переходит под прямой четырехсторонний (с участием Франции) контроль.