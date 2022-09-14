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Секрет красного гроба раскрыт в Нижнем Тагиле, а в пригороде вода течет с перьями

Сегодня, 19:31
Фото: 1MI
Спортсмен Тагила попал в Книгу рекордов, установив рекорд в отжимании от пола, а жители поселка Горноуральский жалуются на грязную воду из под крана. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 сентября.

Когда начнется призыв на военную службу, как не пойти в армию и отправят ли новобранцев на спецоперацию. Редакция TagilCity.ru собрала ответы на все вопросы об осеннем призыве на военную службу в Свердловской области.

Осенний призыв в армию 2022 в Свердловской области: ответы на все вопросы
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Жалобы жителей села Лая на перья от дохлых птиц в воде проверит прокуратура. Проверку по факту нахождения в воде из-под крана перьев от дохлых птиц организовали сотрудники Пригородной прокуратуры в селе большая Лая после запроса редакции TagilCity.ru.

Жалобы жителей села Лая на перья от дохлых птиц в воде проверит прокуратура
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Юный тагильчанин попал в Книгу рекордов России за отжимания от пола. Тимофею Брызгалову 10 лет. Он сумел отжаться от пола 24 раза за 1 минуту.

Юный тагильчанин попал в Книгу рекордов России за отжимания от пола
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В Нижнем Тагиле раскрыли секрет бесхозного красного гроба. Объект, который заметили жители Вагонки у дорожки за Молодежным театром, — бутафория.

В Нижнем Тагиле раскрыли секрет бесхозного красного гроба
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На грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский. По словам местных, раньше фильтров для воды хватало примерно на месяц, но в последний раз они загрязнились менее чем за сутки.

«Фильтры в масляной жиже»: на грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский
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