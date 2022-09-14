Секрет красного гроба раскрыт в Нижнем Тагиле, а в пригороде вода течет с перьями

Когда начнется призыв на военную службу, как не пойти в армию и отправят ли новобранцев на спецоперацию. Редакция TagilCity.ru собрала ответы на все вопросы об осеннем призыве на военную службу в Свердловской области.
Жалобы жителей села Лая на перья от дохлых птиц в воде проверит прокуратура. Проверку по факту нахождения в воде из-под крана перьев от дохлых птиц организовали сотрудники Пригородной прокуратуры в селе большая Лая после запроса редакции TagilCity.ru.
Юный тагильчанин попал в Книгу рекордов России за отжимания от пола. Тимофею Брызгалову 10 лет. Он сумел отжаться от пола 24 раза за 1 минуту.
В Нижнем Тагиле раскрыли секрет бесхозного красного гроба. Объект, который заметили жители Вагонки у дорожки за Молодежным театром, — бутафория.
На грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский. По словам местных, раньше фильтров для воды хватало примерно на месяц, но в последний раз они загрязнились менее чем за сутки.