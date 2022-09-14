Строительство нового хоккейного корта в поселке Горноуральский подешевело на 20%

Установить новую хоккейную коробку размером 56×26 метров подрядчику необходимо в течение 50 дней с момента заключения контракта. Корт расположится у дома № 31А, на нем появятся сетчатые ограждения, калитки и боксы со скамейками для игроков и судей.

Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Средства на обустройство выделены из регионального и местного бюджетов. Также часть денег внесли местные жители и спонсоры.