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Строительство нового хоккейного корта в поселке Горноуральский подешевело на 20%

Сегодня, 17:15
Фото: 1MI
С 2,8 до 2,2 миллиона рублей снизилась цена на обустройство нового хоккейного корта в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Предложив минимальную цену, тендер выиграла фирма из Чебоксар.

Всего к участию в аукционе по обустройству нового хоккейного корта под Нижним Тагилом были допущены три фирмы. В результате подрядной организацией станет ООО «ТПК АРТА» из Чебоксар.

Установить новую хоккейную коробку размером 56×26 метров подрядчику необходимо в течение 50 дней с момента заключения контракта. Корт расположится у дома № 31А, на нем появятся сетчатые ограждения, калитки и боксы со скамейками для игроков и судей.

Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Средства на обустройство выделены из регионального и местного бюджетов. Также часть денег внесли местные жители и спонсоры.

ООО «ТПК АТРА» зарегистрировано в Чебоксарах в ноябре 2021 года, руководителем является Татьяна Васильева. Фирма занимается производством спортивных товаров и была поставщиком в 98 госконтрактах на сумму 87,5 миллиона рублей. Организация выполняла работы для спортшкол, детских садов в различных регионах России, а также других заказчиков.  

2,8 млн выделено на строительство корта в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом
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