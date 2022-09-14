Строительство нового хоккейного корта в поселке Горноуральский подешевело на 20%

Всего к участию в аукционе по обустройству нового хоккейного корта под Нижним Тагилом были допущены три фирмы. В результате подрядной организацией станет ООО «ТПК АРТА» из Чебоксар.
Установить новую хоккейную коробку размером 56×26 метров подрядчику необходимо в течение 50 дней с момента заключения контракта. Корт расположится у дома № 31А, на нем появятся сетчатые ограждения, калитки и боксы со скамейками для игроков и судей.
Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Средства на обустройство выделены из регионального и местного бюджетов. Также часть денег внесли местные жители и спонсоры.
ООО «ТПК АТРА» зарегистрировано в Чебоксарах в ноябре 2021 года, руководителем является Татьяна Васильева. Фирма занимается производством спортивных товаров и была поставщиком в 98 госконтрактах на сумму 87,5 миллиона рублей. Организация выполняла работы для спортшкол, детских садов в различных регионах России, а также других заказчиков.