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В детсадах и школах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за COVID-19

Сегодня, 14:56
Карантинные меры начали применять в детских садах и школах Екатеринбурга из-за коронавируса.

По словам родителей учеников, некоторые классы отправляют домой целиком, пишет Ура.ру.

Три человека заболели коронавирусом. Весь класс отправили на карантин по домам, — рассказала родительница ученика одной из школ.

Другая местная жительница отметила, что в их детсадовской группе до 16 сентября объявили карантин, так как один из малышей заболел коронавирусом.

Напомним, что ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что масштабных коронавирусных ограничений и запретов в регионе не планируется. Зато они могут применяться локально – по мере надобности, в различных классах и группах.

Тогда же сообщалось, что масочный режим среди учеников и дистанционка не планируются.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Карантин#Пандемия#COVID-19
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