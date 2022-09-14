В детсадах и школах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за COVID-19

По словам родителей учеников, некоторые классы отправляют домой целиком, пишет Ура.ру.
Три человека заболели коронавирусом. Весь класс отправили на карантин по домам, — рассказала родительница ученика одной из школ.
Другая местная жительница отметила, что в их детсадовской группе до 16 сентября объявили карантин, так как один из малышей заболел коронавирусом.
Напомним, что ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что масштабных коронавирусных ограничений и запретов в регионе не планируется. Зато они могут применяться локально – по мере надобности, в различных классах и группах.
Тогда же сообщалось, что масочный режим среди учеников и дистанционка не планируются.