В Нижнем Тагиле автор военно-патриотического сайта оштрафован за дискредитацию ВС РФ

48-летний экс-работник оборонного комплекса, бывший главред информагентства «Новый город» в Нижнем Тагиле Алексей Хлопотов ведет военно-патриотический сайт, на котором размещает информацию о военной технике. Согласно открытым данным, мужчина прошел путь от инженера до начальника отдела в «Нижнетагильском институте испытания металлов», работал на Уральском артиллерийско-боеприпасом полигоне «Спасатель».
15 марта этого года тагильчанин разместил под фото ударного танка-робота «Штурм» в интернете комментарий, содержание которого правоохранители расценили как административное правонарушение. «Текст дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации», — следует из материалов дела.
Во время судебного разбирательства Алексей Хлопотов вину не признал. Он настаивал, что занимается лишь освещением темы российской армии. Более того, главная цель его действий — улучшение имиджа отечественных танков, а сайт, с его слов, направлен на пропаганду Вооруженных сил РФ.
При этом тагильчанин не отрицал, что критиковал российскую армию, но с положительными намерениями. А комментарий под фото Т-72, по мнению обвиняемого, был неправильно истолкован.
Публикации в блоге носят рекламный характер, но имеются и публикации критического характера, направленные на то, чтобы улучшить характеристики военной техники. Действий и призывов, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, он не совершал. В комментарии он нигде не упоминает о Вооруженных Силах РФ, армии России в целом — в нем приведены сказочные образы. Для людей, которые разбираются в ситуации, понятно, что в тексте подразумевалась Украина, — цитирует слова ответчика суд.
Также Хлопотов просил судью обратить внимание, что комментарий был размещен в марте, а указанная статья о дискредитации вступила в силу только через месяц.
В итоге доводы специалиста по бронетанковой технике судью не убедили. Тагильчанину выписали штраф в 45 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством, следует из материалов дела, стало наличие у осужденного несовершеннолетнего ребенка.
Напомним, административная статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, введена после начала спецоперации России на Украине. Первой тагильчанкой, привлеченной к ответственности, стала известная художница Алиса Горшенина. Вторым оштрафовали мужчину, оставившего антивоенный комментарий в местном паблике. Сейчас в Тагилстроевском суде рассматривается подобное дело в отношении тагильского коммуниста Владимира Желибы.
За высказывания против спецоперации или армии в общественном месте или соцсетях россиянин может получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года виновнику грозит уголовное преследование и наказание вплоть до реального срока.