В Нижнем Тагиле директору похоронного бюро подарили торт с катафалками

День рождения мужчина отметил 10 сентября среди коллег — «соработников-сослужителей», как их назвал именинник в своей публикации. На празднике, помимо пицц и пирогов, оказался необычный подарок — торт. На кондитерском изделии возвышается портрет самого Александра с разведенными в стороны руками (как на визитке компании), стоят два катафалка с надписью «Успение» и символом Mercedes-Benz, а также лежит множественный декор.