В Нижнем Тагиле директору похоронного бюро подарили торт с катафалками

День рождения мужчина отметил 10 сентября среди коллег — «соработников-сослужителей», как их назвал именинник в своей публикации. На празднике, помимо пицц и пирогов, оказался необычный подарок — торт. На кондитерском изделии возвышается портрет самого Александра с разведенными в стороны руками (как на визитке компании), стоят два катафалка с надписью «Успение» и символом Mercedes-Benz, а также лежит множественный декор.
В комментариях люди подметили оригинальность подарка.
Суровый торт получился! Мужской, — пишет Анна Черешкова.
По образованию Александр Егорычев экономист и богослов. Трудится не только в собственной компании, но и в политике: является помощником депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина. Также Александр работает над диссертацией, объединяющей духовное и экономическое начало в похоронном бизнесе.