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В Нижнем Тагиле директору похоронного бюро подарили торт с катафалками

Сегодня, 12:16
Фото: Александр Егорычев
Александру Егорычеву «соработники-сослужители» на 46-ой день рождения подарили торт с двумя катафалками. Тематика подарка выбрана неслучайно: мужчина является директором похоронного бюро в Нижнем Тагиле.

День рождения мужчина отметил 10 сентября среди коллег — «соработников-сослужителей», как их назвал именинник в своей публикации. На празднике, помимо пицц и пирогов, оказался необычный подарок — торт. На кондитерском изделии возвышается портрет самого Александра с разведенными в стороны руками (как на визитке компании), стоят два катафалка с надписью «Успение» и символом Mercedes-Benz, а также лежит множественный декор.

В комментариях люди подметили оригинальность подарка.

Суровый торт получился! Мужской, — пишет Анна Черешкова.

По образованию Александр Егорычев экономист и богослов. Трудится не только в собственной компании, но и в политике: является помощником депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина. Также Александр работает над диссертацией, объединяющей духовное и экономическое начало в похоронном бизнесе.

Фото: Александр Егорычев
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Похороны#Торт#День рождения
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