В Нижнем Тагиле раскрыли секрет бесхозного красного гроба

Красный бесхозный гроб, который заметили жители Вагонки у дорожки за Молодежным театром, — обычная бутафория, подчеркнул замдиректора театра Николай Рузанов. Строители, которые ремонтируют здание культурного учреждения, выкинули реквизит вместе со строительным мусором, но тот приглянулся местным детям.
При этом в самом театре реквизит для «погребения» давно не был востребован. Когда последний раз данный гроб появлялся на сцене, руководитель вспомнить не смог.
Древние залежи, даже не могу вспомнить. За последние три года гроб точно не применяли. Может, лет 10 назад, — говорит Николай Рузанов.
С его слов, после возмущений жителей гроб отправили на утилизацию — ликвидировали реквизит как обычную бутафорию.
Напомним, красный закрытый гроб в течение трех дней наблюдали за зданием Молодежного театра местные жители.