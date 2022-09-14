В Нижнем Тагиле состоялся финал V инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!»

С раннего утра на спортплощадке шла бурная деятельность. Спортсмены начали разминку со стритбола - разделились по возрастам и типам команд (обычные одновозрастные или семейные).
Сражались маломобильные тагильчане и в дворовом футболе. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах в других видах спорта, таких как классики и резиночки.
Были виды спорта, в которых игроки проявляли особенную сосредоточенность и волю к победе, которая позволяла им мощно играть, несмотря на множество отвлекающих факторов и не самую благоприятную для них погоду. Мы сейчас говорим, конечно, о киберспорте, - рассказали организаторы мероприятия.
Всего в соревновании приняли участие 1360 человек. В финале участвовало свыше 600 спортсменов, из них 426 получили награды. Самым популярным видом спорта стал стритбол.
Также финалисты могли поиграть в шашки и шахматы. Игры проходили в «Шахматно-шашечном центре» имени Зудова.
Отмечается, что зрители не могли пройти мимо показательных выступлений в соревнованиях по воркауту. Ребята продемонстрировали множество сложнейших трюков. Завершился финал соревнованиями по настольному теннису. После чего состоялась выставка мотоциклов.
Также прошел и квест, в котором все желающие могли пройти несколько остановок, которые помогали им понять, что чувствуют маломобильные граждане, с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно.
Ребятам предлагалось пройти небольшой маршрут с закрытыми повязкой глазами, помогая себе тростью или прибегая к помощи сопровождающего; участники пытались на ощупь определить буквы, цифры и формы; пройтись с костылями; завязать шнурки одной рукой и так далее. Поучаствовало несколько десятков детей и подростков в возрасте от 5 лет.
Также прошли уличные танцы, которые переросли в танцевальный баттл.
Мы думаем, задача фестиваля была бы выполнена уже просто этим - можно было воочию убедиться, что современные дети и подростки умеют понимать и принимать всех людей, вне зависимости от того, насколько они отличаются друг от друга талантами, умениями, достижениями или особенностями здоровья, - сказали организаторы.
В честь закрытия фестиваля состоялся праздничный концерт. В нем участвовали как уже опытные музыкальные группы и исполнители, так и новички. Всех встретили аплодисментами.
Фестиваль был организован на средства, полученные из «Фонда президентских грантов». Длилось мероприятие в общей сложности около 9 часов.
К пятому фестивалю мы накопили такой опыт, который позволил его масштабировать не растеряв четкость организации. Нам удалось развести по времени все финалы и награждения, заполнить паузы, продумать культурно-развлекательную программу. Это не было легко - все-таки 12 видов спорта, и на финальные игры в некоторых из них нужно несколько часов, - отметил один из организаторов Александр Коченков.
Вновь фестиваль состоится через год. Возможно, в течение лета пройдет 3-4 игровых дня с несколькими видами спорта и развлекательной программой.