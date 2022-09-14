В Нижнем Тагиле состоялся финал V инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!»

Ребятам предлагалось пройти небольшой маршрут с закрытыми повязкой глазами, помогая себе тростью или прибегая к помощи сопровождающего; участники пытались на ощупь определить буквы, цифры и формы; пройтись с костылями; завязать шнурки одной рукой и так далее. Поучаствовало несколько десятков детей и подростков в возрасте от 5 лет.