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В Нижнем Тагиле состоялся финал V инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!»

Сегодня, 12:02
11 сентября в Нижнем Тагиле состоялся финал соревнования «Цени то, что есть».

С раннего утра на спортплощадке шла бурная деятельность. Спортсмены начали разминку со стритбола - разделились по возрастам и типам команд (обычные одновозрастные или семейные).

Сражались маломобильные тагильчане и в дворовом футболе. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах в других видах спорта, таких как классики и резиночки.

Были виды спорта, в которых игроки проявляли особенную сосредоточенность и волю к победе, которая позволяла им мощно играть, несмотря на множество отвлекающих факторов и не самую благоприятную для них погоду. Мы сейчас говорим, конечно, о киберспорте, - рассказали организаторы мероприятия.

Всего в соревновании приняли участие 1360 человек. В финале участвовало свыше 600 спортсменов, из них 426 получили награды. Самым популярным видом спорта стал стритбол.

Также финалисты могли поиграть в шашки и шахматы. Игры проходили в «Шахматно-шашечном центре» имени Зудова.

Отмечается, что зрители не могли пройти мимо показательных выступлений в соревнованиях по воркауту. Ребята продемонстрировали множество сложнейших трюков. Завершился финал соревнованиями по настольному теннису. После чего состоялась выставка мотоциклов.

Также прошел и квест, в котором все желающие могли пройти несколько остановок, которые помогали им понять, что чувствуют маломобильные граждане, с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно.

Ребятам предлагалось пройти небольшой маршрут с закрытыми повязкой глазами, помогая себе тростью или прибегая к помощи сопровождающего; участники пытались на ощупь определить буквы, цифры и формы; пройтись с костылями; завязать шнурки одной рукой и так далее. Поучаствовало несколько десятков детей и подростков в возрасте от 5 лет.

Также прошли уличные танцы, которые переросли в танцевальный баттл.

Мы думаем, задача фестиваля была бы выполнена уже просто этим - можно было воочию убедиться, что современные дети и подростки умеют понимать и принимать всех людей, вне зависимости от того, насколько они отличаются друг от друга талантами, умениями, достижениями или особенностями здоровья, - сказали организаторы.

В честь закрытия фестиваля состоялся праздничный концерт. В нем участвовали как уже опытные музыкальные группы и исполнители, так и новички. Всех встретили аплодисментами.

Фестиваль был организован на средства, полученные из «Фонда президентских грантов». Длилось мероприятие в общей сложности около 9 часов.

К пятому фестивалю мы накопили такой опыт, который позволил его масштабировать не растеряв четкость организации. Нам удалось развести по времени все финалы и награждения, заполнить паузы, продумать культурно-развлекательную программу. Это не было легко - все-таки 12 видов спорта, и на финальные игры в некоторых из них нужно несколько часов, - отметил один из организаторов Александр Коченков.

Вновь фестиваль состоится через год. Возможно, в течение лета пройдет 3-4 игровых дня с несколькими видами спорта и развлекательной программой.

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#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Маломобильные граждане#Воркаут#Шахматы#Фестиваль#Концерт
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