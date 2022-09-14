В посёлке Черноисточинск горели два частных дома

Один выгорел до тла, второй сгорел частично – пострадал фасад. По данным пресс-службы регионального МЧС России, о пожаре огнеборцы узнали в 01.10.
Спасатели оперативно приехали на место, но к этому моменту пламя уже охватило 209 «квадратов» территории. К 02.22 очаг возгорания потушили, а в 04.21 пожар был полностью потушен.
Пламя тушили 13 пожарных, используя четыре спецмашины.
Ранее в Нижнем Тагиле сгорело ритуальное агентство. Предварительная причина возгорания - поджог. На месте работают правоохранители.