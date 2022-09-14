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В посёлке Черноисточинск горели два частных дома

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом сгорели два частных дома

В Горноуральском городском округе в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом произошёл пожар, в ходе которого воспламенились два частных дома.

Один выгорел до тла, второй сгорел частично – пострадал фасад. По данным пресс-службы регионального МЧС России, о пожаре огнеборцы узнали в 01.10.

Спасатели оперативно приехали на место, но к этому моменту пламя уже охватило 209 «квадратов» территории. К 02.22 очаг возгорания потушили, а в 04.21 пожар был полностью потушен.

Пламя тушили 13 пожарных, используя четыре спецмашины.

Ранее в Нижнем Тагиле сгорело ритуальное агентство. Предварительная причина возгорания - поджог. На месте работают правоохранители.

Ритуальное агентство сгорело под Нижним Тагилом
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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пламя#Спасатели#Частные дома
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