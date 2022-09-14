Виновному в смерти жены в ДТП екатеринбургскому бизнесмену смягчен приговор

В Кассационный суд в Челябинске обратился защитник предпринимателя. Он запросил изменить для осужденного условия отбывания наказания. Срок оставили неизменным - 4 года 9 месяцев. Зато бизнесмена переведут из колонии общего режима в колонию-поселение, об этом сообщает Кассационный суд.
Напомним, что ДТП случилось два года назад в Международный женский день. 44-летний предприниматель на автомашине Lexus ехал из караоке-бара. За рулем он находился в пьяном состоянии, и превышал скоростной режим.
Под утро он на полной скорости сбил пенсионерку, а затем врезался в столб.
Машина загорелась, и жена виновника Надежда Мартьянова сгорела вместе с ней. Сам бизнесмен позже говорил, что ничего из произошедшего не помнит.
В августе прошлого года мужчину отправили в колонию на пять лет, в то время как обвинение требовало 13-ти лет.