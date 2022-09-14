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Юный тагильчанин попал в Книгу рекордов России за отжимания от пола

Сегодня, 09:44
Фото: Книга Рекордов России
Тимофею Брызгалову из Нижнего Тагила всего 10 лет, однако он уже является рекордсменом Книги рекордов России за 24 отжимания от пола, сделанных за 1 минуту.

Подготовка к спортивному достижению заняла у Тимофея 1 месяц. Рекорд установили на знаковом месте города — на Лисьей горе. За 1 минуту ребёнку удалось отжаться от пола 24 раза с амплитудой 80+. Результат зафиксировали 21 июля 2022 года.

Красивое место и отличный результат Тимофея, он молодец, желаю ему дальнейших побед и новых рекордов! — написал тренер команды «Стойкие», атлет и мастер спорта по стритлифтингу на брусьях Фанис Хайруллин.

Спортсмен также отметил, что достижение воспитанника — уже 13-е в копилке «Стойких». В комментариях тагильчане обрадовались за юного рекордсмена и пожелали ему успехов в будущих начинаниях.

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