За смерть при родах молодой мамы из Нижних Серег требуют 20 млн рублей

Теперь родные требуют медучреждение выплатить 20 миллионов рублей. Именно на такой сумме настаивает их защитник в суде. По мнению родных, семь миллионов должен получить ребенок погибшей, муж – три миллиона, и по пять миллионов рублей – отцу и матери Алисы.