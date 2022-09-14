За смерть при родах молодой мамы из Нижних Серег требуют 20 млн рублей

Компенсацию требуют родственники погибшей: родители, 21-летний муж и дочка, оставшаяся без мамы, пишет Е1.
Женщина умерла в родильном доме Нижних Серег от потери крови. Дочка при родах никак не пострадала, а у самой женщины произошло осложнение. Следствие настаивало, что такая ситуация редкая и случается из-за ошибочного ведения родов.
Уголовное дело расследовали два года. Следователи обвинили в гибели девушки акушера-гинеколога Анну Маликову. Но суд оправдал гинеколога. Позднее доктору все же назначили два года ограничения свободы, запретив ей на полтора года заниматься медицинской деятельностью. При этом медработника сразу же освободили от наказания.
Теперь родные требуют медучреждение выплатить 20 миллионов рублей. Именно на такой сумме настаивает их защитник в суде. По мнению родных, семь миллионов должен получить ребенок погибшей, муж – три миллиона, и по пять миллионов рублей – отцу и матери Алисы.
В качестве ответчика, помимо роддома, в иске указан региональный минздрав. Также в иске заявлено возмещение расходов по потере кормильца для дочери погибшей. Ранее родившейся дочке Алисы сейчас 3,5 года.