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Житель Екатеринбурга напал на сотрудника Росгвардии с ножом

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге росгвардейцы приехали спасать женщину, на которую напал сожитель, но он пригрозил приехавшим ножом.

Житель Екатеринбурга днём 8 сентября в квартире на втором этаже дома по улице Площадь обороны замахнулся на сотрудника Росгвардии кухонным ножом.

Это произошло тогда, когда правоохранитель приехал спасать жизнь женщины, в отношении которой буйный екатеринбуржец был агрессивно настроен. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

В отношении злоумышленника росгвардеец был вынужден применить табельное оружие, отметили в ведомстве. Мужчину увезли в больницу с ранением мягких тканей голени. Женщина не пострадала.

По информации ГУ МВД по Свердловской области, правоохранители приехали помочь женщине, на которую напал сожитель, однако тот не открывал дверь. Позднее он все же сделал это, но вооружившись ножом.

Росгвардеец словесно попытался утихомирить агрессора, но просьбы были проигнорированы. Тогда он выстрелил в правую ногу злоумышленника.

Дебоширом оказался 44-летний местный житель. Он безработный и ранее не судимый.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Росгвардия#Выстрел#Оружие
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