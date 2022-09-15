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Боец Александр Емеляненко приехал в алапаевский монастырь к батюшке-рекордсмену

Сегодня, 18:58
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Александра Емельяненко
Боец Александр Емельяненко посетил Отца Серафима из Алапаевска, установившего мировой рекорд с помощью 10-килограммового снаряда. Он поднял его 5555 раз.

Емельяненко взял у батюшки интервью. Отец Серафим рассказал, как он стал батюшкой. Сначала он ходил в церковь в Нижнем Тагиле и даже не задумывался о монашестве. Он стал присматриваться к монахам. Для него они были далекими от обычной жизни, «небесными». Затем он стал читать книги и задумался о монашестве.

Помимо того, что Отец Серафим является батюшкой, он работает тренером в алапаевском тренировочном зале. Свой рекорд священник посвятил Александру Невскому, так как, по его словам, он близок ему по духу и дипломатии. Когда Отец начал заниматься, его привлекло упражнение «армейский рывок». Раньше он применялся только в спецназе.

В спорт батюшка пришел после того, как ему были подарены две гири. Как с ними обращаться правильно, он не знал. Знакомые, по словам Отца, предлагали ему заняться гиревым спортом, но он отказывался. Однако позднее все же решился. Освоить нужные техники у него получилось не сразу. Именно это и заставило батюшку продолжать заниматься. Теперь он является кандидатом в мастера спорта и председателем Федерации гирьевого спорта Алапаевска.

Ранее Отец Серафим занимался 7 лет в Нижнем Тагиле рукопашным боем. Ездил на разные соревнования — борьбу, кикбоксинг, бокс и так далее.

Батюшка из Алапаевска идёт на рекорд: он поднял десятикилограммовую гирю 5 555 раз
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#Ирина Кирилова#Общество#Спорт#Новости УрФО#Алапаевск#Батюшка#Священник#Спортсмен#Рекорд#Эксклюзив
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