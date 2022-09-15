Боец Александр Емеляненко приехал в алапаевский монастырь к батюшке-рекордсмену

В спорт батюшка пришел после того, как ему были подарены две гири. Как с ними обращаться правильно, он не знал. Знакомые, по словам Отца, предлагали ему заняться гиревым спортом, но он отказывался. Однако позднее все же решился. Освоить нужные техники у него получилось не сразу. Именно это и заставило батюшку продолжать заниматься. Теперь он является кандидатом в мастера спорта и председателем Федерации гирьевого спорта Алапаевска.