Два человека пострадали от столкновения скорой помощи и Lada Vesta в Екатеринбурге

Скорая помощь со включенным спецсигналом ехала по встречке и планировала поворачивать налево, однако владелец «Весты» не пропустил медиков. «Легковушка» отечественного производства после удара оказался на ограде. В больницу доставили двоих: фельдшера и водителя Lada Vesta, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее в Нижнем Тагиле случилась авария с пятью погибшими. В ней скончалась фельдшер скорой помощи, с которой прощались всем медицинским коллективом и городом. Известно, что ДТП инициировали подростки без прав.