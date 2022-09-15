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Два человека пострадали от столкновения скорой помощи и Lada Vesta в Екатеринбурге

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Lada Vesta отказалась пропускать карету скорой помощи, машины допустили столкновение. Среди пострадавших — 2 человека. ДТП случилось на перекрестке улиц Гурзуфская — Посадская в Екатеринбурге в вечернее время 14 сентября.

Скорая помощь со включенным спецсигналом ехала по встречке и планировала поворачивать налево, однако владелец «Весты» не пропустил медиков. «Легковушка» отечественного производства после удара оказался на ограде. В больницу доставили двоих: фельдшера и водителя Lada Vesta, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее в Нижнем Тагиле случилась авария с пятью погибшими. В ней скончалась фельдшер скорой помощи, с которой прощались всем медицинским коллективом и городом. Известно, что ДТП инициировали подростки без прав.

С погибшей в аварии с пятью трупами фельдшером простились в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Авария#Пострадавшие#Фельдшер
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