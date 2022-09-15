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Два приятеля избили мужчину во время ссоры в ночном клубе в Екатеринбурге

Сегодня, 20:38
Фото: 1MI
Двое молодых людей напали на 25-летнего мужчину в Екатеринбурге. Они поссорились в ночном клубе.

Инцидент случился 1 сентября в микрорайоне Светлый. Один из злоумышленников применил перцовый баллончик. После этого у пострадавшего отобрали телефон стоимостью 40 тысяч рублей.

По его словам, в тот день он отдыхал в ночном клубе на улице Бажова. Во время выхода из заведения молодой человек поспорил с двумя неизвестными, а затем отправился в сторону дома, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Во время нападения молодой человек успел опознать своих обидчиков. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались 25-летний уроженец ближнего зарубежья и 19-летний местный житель.

Оба молодых человека дали показания. Они рассказали, что после завершения конфликта они решили проследить за пострадавшим и продолжить «разборку». Похищенный телефон молодые люди продали.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье за «Разбой». Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.

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