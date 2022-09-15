Инфраструктуру для индустриального парка «Восточный» создадут в Нижнем Тагиле

Госэкспертиза одобрила документы для развития инфраструктуры парка «Восточный». Здесь появится свыше 9 км новых дорог, очистные сооружения промышленных стоков, объекты энергоснабжения, инженерные коммуникации, системы видеонаблюдения, а также другие сооружения. Об этом сообщает пресс-служба регуправления госэкспертизы.



Пространство расположится в микрорайонах Малая Кушва и Сухоложский поселок между Тагилстроевским и Дзержинским районами. Здесь будут находиться новые производства и резервные площадки для перспективных инвестиционных проектов.



О данных работах впервые в Нижнем Тагиле заговорили еще пять лет назад. Планировалось, что территория «Восточного» займет порядка 90 гектаров, и что на эти цели выделят один млрд рублей.