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Инфраструктуру для индустриального парка «Восточный» создадут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле появится инфраструктура для индустриального парка «Восточный». Регуправление госэкспертизы выдало положительное заключение на проект.

Госэкспертиза одобрила документы для развития инфраструктуры парка «Восточный». Здесь появится свыше 9 км новых дорог, очистные сооружения промышленных стоков, объекты энергоснабжения, инженерные коммуникации, системы видеонаблюдения, а также другие сооружения. Об этом сообщает пресс-служба регуправления госэкспертизы.

Пространство расположится в микрорайонах Малая Кушва и Сухоложский поселок между Тагилстроевским и Дзержинским районами. Здесь будут находиться новые производства и резервные площадки для перспективных инвестиционных проектов.

О данных работах впервые в Нижнем Тагиле заговорили еще пять лет назад. Планировалось, что территория «Восточного» займет порядка 90 гектаров, и что на эти цели выделят один млрд рублей.

Управленцами Технопарка станет Корпорация развития Среднего Урала. Соответствующее соглашение было подписано два года назад. Конкретные сроки начала работ в настоящий момент неизвестны.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Парк#Проект#Документы
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