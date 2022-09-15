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Лучшие спектакли уральской театральной лаборатории покажут в формате онлайн

Сегодня, 17:24
Фото: 1MI
18 сентября состоится видеотрансляцияспектаклей-финалистов студенческой театральной Лаборатории ТеатрУрал «Твое время».

Трансляция будет вестись из Учебного театра Екатеринбургского театрального института в его соцсетях в формате онлайн. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Все желающие смогут увидеть пять оригинальных студенческих постановок, которые будут показаны в течение одного дня. Для трансляции специалисты МТС проложили интернет-канал в Учебный театр ЕГТИ. Съёмку будет вести видеооператор и режиссёр эфира. Трансляция будет бесплатной и вестись в отличном качестве. Подключиться к ней можно будет из любой точки России.

Постановки были созданы всего за неделю в период с 12 по 18 сентября студентами выпускных курсов театральных институтов России, Армении и Киргизии по пьесам авторов свердловской школы драматургии Николая Коляды. Роли в постановках исполнят студенты четвертых курсов Екатеринбургского театрального института. Режиссёрами и сценографами стали выпускники театральных вузов Москвы.

Спектакль-победитель (по решению жюри) будет поставлен на сцене «Коляда-театра».

По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, Екатеринбург — город с невероятно глубокими театральными традициями. Однако чаще всего известность к уральским артистам приходила только после их переезда в Москву.

Наш земляк Николай Коляда, создавший уральскую школу драматургии при ЕГТИ и самобытный «Коляда-театр», уже не в первый раз доказывает, что находиться в мейнстриме театрального процесса, можно не покидая Урала. Что в поисках оригинального сценического продукта, столичные режиссёры сами потянутся в Екатеринбург. Студенческая театральная Лаборатория ТеатрУрал «Твое время» подтверждает эту догадку, — сказал Андрей Елизаров.

Отмечается, что данная Театральная Лаборатория проводится в областном центре в шестой раз. Проект направлен на популяризацию пьес местных драматургов. Главная цель проекта -формирование актуального театрального контента. 

 

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Спектакли#Театр#Трансляция#МТС
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