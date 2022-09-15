Лучшие спектакли уральской театральной лаборатории покажут в формате онлайн

Трансляция будет вестись из Учебного театра Екатеринбургского театрального института в его соцсетях в формате онлайн. Об этом сообщает пресс-служба МТС.



Все желающие смогут увидеть пять оригинальных студенческих постановок, которые будут показаны в течение одного дня. Для трансляции специалисты МТС проложили интернет-канал в Учебный театр ЕГТИ. Съёмку будет вести видеооператор и режиссёр эфира. Трансляция будет бесплатной и вестись в отличном качестве. Подключиться к ней можно будет из любой точки России.



Постановки были созданы всего за неделю в период с 12 по 18 сентября студентами выпускных курсов театральных институтов России, Армении и Киргизии по пьесам авторов свердловской школы драматургии Николая Коляды. Роли в постановках исполнят студенты четвертых курсов Екатеринбургского театрального института. Режиссёрами и сценографами стали выпускники театральных вузов Москвы.