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Нуждающийся в медпомощи подросток разыскивается в Екатеринбурге

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут 17-летнего Парвиза Платунова, который нуждается в помощи медиков. Юноша пропал в Верх-Исетском районе 9 сентября.
Фото: "Прорыв"

Поисками занимаются полицейские отделения №9. Всех тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по тел. 356-42-09, отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

В день исчезновения на парне был одет в синий анорак, кроссовки и темные джинсы.
Рост Парвиза составляет 170 см, телосложение: среднее, глаза коричневые, голова бритая.

Ранее сообщалось, в Свердловском поселке Туринского района пропал 38-летний Станислав Андреевич Лазуков. В последний раз родные говорили с мужчиной 25 августа. После он исчез. Всех тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Станислава, просят позвонить по телефону: 8 (800)700-54-52 или по «112».

38-летний мужчина пропал в поселке Туринского района на Урале
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