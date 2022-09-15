Нуждающийся в медпомощи подросток разыскивается в Екатеринбурге

Поисками занимаются полицейские отделения №9. Всех тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по тел. 356-42-09, отметили в УМВД России по Екатеринбургу.
В день исчезновения на парне был одет в синий анорак, кроссовки и темные джинсы.
Рост Парвиза составляет 170 см, телосложение: среднее, глаза коричневые, голова бритая.
Ранее сообщалось, в Свердловском поселке Туринского района пропал 38-летний Станислав Андреевич Лазуков. В последний раз родные говорили с мужчиной 25 августа. После он исчез. Всех тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Станислава, просят позвонить по телефону: 8 (800)700-54-52 или по «112».