Нуждающийся в медпомощи подросток разыскивается в Екатеринбурге

Поисками занимаются полицейские отделения №9. Всех тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по тел. 356-42-09, отметили в УМВД России по Екатеринбургу.



В день исчезновения на парне был одет в синий анорак, кроссовки и темные джинсы.

Рост Парвиза составляет 170 см, телосложение: среднее, глаза коричневые, голова бритая.