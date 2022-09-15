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О возросшем риске лесных пожаров предупредили свердловчан

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI
На территории Свердловской области спасатели объявили 4 и 5 класс горимости леса – это чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждение распространяется на период с 16 по 18 сентября.

Отмечается, что в этот период легко могут возникать лесные пожары и тепловые удары. Также могут распространяться опасные дымы.

Для избегания ЧП следует не разводить костры в лесных массивах, а властям обеспечить противопожарную безопасность на всей территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

В местах въезда в лес следует организовать контрольно-пропускные пункты, ограничить въезд транспортных средств и посещение гражданами лесной зоны, - говорится в сообщении спасателей.

Также спасатели рекомендуют побеседовать с гражданами на тему, как спасаться при пожаре и привлекать в случае необходимости для тушения пламени добровольцев.

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#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#Пожары#Лес#Предупреждение
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