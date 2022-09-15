О возросшем риске лесных пожаров предупредили свердловчан

Для избегания ЧП следует не разводить костры в лесных массивах, а властям обеспечить противопожарную безопасность на всей территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.