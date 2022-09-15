О возросшем риске лесных пожаров предупредили свердловчан

Отмечается, что в этот период легко могут возникать лесные пожары и тепловые удары. Также могут распространяться опасные дымы.
Для избегания ЧП следует не разводить костры в лесных массивах, а властям обеспечить противопожарную безопасность на всей территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.
В местах въезда в лес следует организовать контрольно-пропускные пункты, ограничить въезд транспортных средств и посещение гражданами лесной зоны, - говорится в сообщении спасателей.
Также спасатели рекомендуют побеседовать с гражданами на тему, как спасаться при пожаре и привлекать в случае необходимости для тушения пламени добровольцев.