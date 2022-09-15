Открытие роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесено на год

Состоится это после окончания работ по капитальному ремонту второго этажа и благоустройства территории, сообщили в Минздраве Свердловской области.
Родильный дом был закрыт на ремонт весной 2019 года. С подрядчиком был заключен контракт на сумму в 110 миллионов рублей. Он был рассчитан до ноября 2020 года. Однако ремонтные работы не были завершены вовремя, так как выделенных средств было недостаточно.
В пресс-службе городской больницы № 1 сообщали, что требуется ремонт лестничных проемов и второго этажа, подключение к коммуникациям и благоустройство. Для этого разрабатывалась проектно-сметная документация. После того, как будет пройдена госэкспертиза планировалось запросить средства в Минздраве, а открыть роддом — в 2022 году.