Открытие роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесено на год

Родильный дом был закрыт на ремонт весной 2019 года. С подрядчиком был заключен контракт на сумму в 110 миллионов рублей. Он был рассчитан до ноября 2020 года. Однако ремонтные работы не были завершены вовремя, так как выделенных средств было недостаточно.