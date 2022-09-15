TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Открытие роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесено на год

Сегодня, 20:10
Фото: 1MI
Открытие родильного дома городской больницы № 1 после капитального ремонта на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесено на 2023 год.

Состоится это после окончания работ по капитальному ремонту второго этажа и благоустройства территории, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Родильный дом был закрыт на ремонт весной 2019 года. С подрядчиком был заключен контракт на сумму в 110 миллионов рублей. Он был рассчитан до ноября 2020 года. Однако ремонтные работы не были завершены вовремя, так как выделенных средств было недостаточно.

В пресс-службе городской больницы № 1 сообщали, что требуется ремонт лестничных проемов и второго этажа, подключение к коммуникациям и благоустройство. Для этого разрабатывалась проектно-сметная документация. После того, как будет пройдена госэкспертиза планировалось запросить средства в Минздраве, а открыть роддом — в 2022 году.

#Ирина Кирилова#Здоровье#Касается каждого#Нижний Тагил#Больница#Роддом#ГБ №1#Открытие#Капремонт
Подпишитесь
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
13 сентября, 12:56
Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле
13 сентября, 15:56
«Фильтры в масляной жиже»: на грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский
Вчера, 14:47
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
Сегодня, 08:46
В Нижнем Тагиле состоялся финал V инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!»
Вчера, 12:02
Осенний призыв в армию 2022 в Свердловской области: ответы на все вопросы
Вчера, 13:44