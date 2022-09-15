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Пассажира автобуса в Екатеринбурге внезапно окатило кипятком из шлангов

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Екатеринбургский пассажир автобуса оказался облитым антифризом. Это произошло 14 сентября в автобусе № 070.

Известно, что мужчина просто сидел на переднем сиденье, сразу за водителем, как вдруг ощутил жар в левой ноге. Это был антифриз, сообщает издание Е1.

По словам самого пассажира, в этот момент он лицезрел красный фонтан кипятка, который в высоту достигал примерно один метр.

Я понял, что на меня льется эта горячая жидкость, и моментально вскочил от неожиданности, - вспоминает пострадавший.

Горожанин сказал, что шланги находились в автобусе вовсе без какой-либо защиты. О ЧП он немедленно рассказал водителю. Тот совершил остановку с высадкой всех пассажиров.

Сам пассажир не пострадал, но у него испортились брюки.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Автобус#Пассажир#Кипяток
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