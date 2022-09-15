Пассажира автобуса в Екатеринбурге внезапно окатило кипятком из шлангов

Известно, что мужчина просто сидел на переднем сиденье, сразу за водителем, как вдруг ощутил жар в левой ноге. Это был антифриз, сообщает издание Е1.
По словам самого пассажира, в этот момент он лицезрел красный фонтан кипятка, который в высоту достигал примерно один метр.
Я понял, что на меня льется эта горячая жидкость, и моментально вскочил от неожиданности, - вспоминает пострадавший.
Горожанин сказал, что шланги находились в автобусе вовсе без какой-либо защиты. О ЧП он немедленно рассказал водителю. Тот совершил остановку с высадкой всех пассажиров.
Сам пассажир не пострадал, но у него испортились брюки.