Подростки из Невьянска накладывали на ж/д пути шины и камни

Злоумышленников поймали 13 сентября примерно в 15.00. Подростков заметил машинист, о чем доложил руководству, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Правоохранители прибыли на место и увидели двоих мальчиков. Выяснилось, что им по 12 лет.
Хулиганы рассказали, что после уроков в школе они пошли гулять, и во время прогулки у них возникла такая идея. Камни и шины они наложили на рельсы, чтобы понаблюдать, что случится с поездом. За действом они планировали смотреть из кустов.
Полицейские отвезли мальчиков в отделение, куда вызвали их родителей. Где со всеми ними провели профилактическую беседу. На родителей детей составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию).