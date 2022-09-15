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Подростки из Невьянска накладывали на ж/д пути шины и камни

Сегодня, 10:23
Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
Тинейджеры из Невьянска клали на рельсы камни и шины, чтобы посмотреть, что произойдет.

Злоумышленников поймали 13 сентября примерно в 15.00. Подростков заметил машинист, о чем доложил руководству, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Правоохранители прибыли на место и увидели двоих мальчиков. Выяснилось, что им по 12 лет.

Хулиганы рассказали, что после уроков в школе они пошли гулять, и во время прогулки у них возникла такая идея. Камни и шины они наложили на рельсы, чтобы понаблюдать, что случится с поездом. За действом они планировали смотреть из кустов.

Полицейские отвезли мальчиков в отделение, куда вызвали их родителей. Где со всеми ними провели профилактическую беседу. На родителей детей составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию).

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Невьянск#Подростки#Шины#Ж/д пути
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